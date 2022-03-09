Официально: Dying Light скоро получит обновление до Xbox Series X | S
Сегодня, 00:30
Студия Techland объявила о планах обновить Dying Light до консолей Xbox Series X | S. Обновление до Playstation 5 уже доступно игрокам, как и улучшения для Playstation 4 Pro, а апдейт для консолей Xbox должен появиться в ближайшее время.
Обновленная версия Dying Light на Playstation 5 предлагает 3 режима:
Производительности — 60 FPS в Full HD
Качества — 30 FPS в 4K
Сбалансированный — 60 FPS в QHD
Напомним, что первая часть Dying Light вышла еще в 2015 году.
По материалам: newxboxone