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Первые 15 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok

Первые 15 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok


Завтра, 10 марта, состоится релиз крупного DLC Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok. Дополнение выходит в продажу за $39,99, и оно обещает дать игрокам порядка 35-40 часов сюжетной кампании.

Портал IGN опубликовал видео, в котором показывает первые минуты геймплея Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok. Напомним, что по сюжету в дополнении Один должен будет спасти своего сына Бальдра от огненного великана Суртра. Игрокам обещают новую карту, способности, предметы и многое другое.


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Дополнение Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok доступно для предзаказа на Xbox.

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По материалам: newxboxone

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