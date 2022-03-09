Певица Нюша показала в честь праздника всех женщин своей семьи

Певица Нюша поделилась в честь 8 марта редким кадром с мамой, бабушкой и дочкой. Анна Шурочкина, более известная как Нюша, является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. Однако у нее на первом месте стоит семья. Уже давно певица счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Симба. А в конце 2021 года у пары родился сын. Пока имя мальчика хранится в тайне. Не так давно пара вернулась в Москву после отдыха в Дубае и на Мальдивах. Теперь Нюша снова находится дома. 8 марта певица поделилась редким семейным кадром. Она решила показать четыре поколения женщин в ее семье. В кадре певица позировала с мамой, дочкой и бабушкой. Примечательно, что только артистка оказалась брюнеткой, а вот остальные показали свои светлые волосы.Нюша с мамой, дочкой и бабушкой «Дорогие мои, сегодня праздник женщин, девочек, мам и бабушек 8 марта 💐💐💐. Праздник, связанный у меня в сознании только с любовью, нежностью, заботой и поддержкой 💞. В наступившее, очень непростое для всех время, хочется нам пожелать, почаще испытывать эти чувства друг к другу, почаще проявлять и говорить о них. Я верю, что мы останемся людьми Света и не поддадимся силе тьмы.🙏🏼. Женщинам дан исцеляющий дар принимать и возвращать Любовью, так давайте проживать Любовь к каждому человеку, как если бы это был ваш ребенок в момент первой встречи с ним! ❤️» — написала звезда. Поклонники поразились тому, как все Шурочкины похожи. Многие отметили, что Симба растет копией бабушки. «Какие милые», «Такие красивые», «Какая прелесть», «Ух ты, какие все красотки», «Симба вся в бабушку», «Все на одно лицо! Вот это гены!», «Какой крутой снимок», — прокомментировали пост подписчики.