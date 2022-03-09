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По слухам, Наташа Королева разошлась с мужем

По слухам, Наташа Королева разошлась с мужем
Поговаривают, что певица Наташа Королева сбежала из России без мужа. Артистка обеспокоила россиян внезапным исчезновением. Уже более недели знаменитая исполнительница не выходит с подписчиками на связь: в своей последней публикации в Инстаграм звезда оставила фанатам ссылку на свой телеграм-канал, однако в нем до сих пор нет ни одной записи. Журналисты сообщают, что телефон знаменитости также недоступен.
Наташа Королева с мужем СМИ отметили растущее в Сети количество слухов о том, что Королева могла покинуть Россию. Репортеры считают такой сценарий весьма вероятным, поскольку у певицы есть недвижимость за рубежом, где находится ее мать Людмила Порывай. Масла в огонь подливает неожиданная и несвойственная исполнительнице смена имиджа несколько дней назад. Кроме того, на шоу «Две звезды. Отцы и дети» Королева внезапно запела оперным голосом, чего ранее за ней не наблюдалось. Более того, пользователи интернета подозревают, что между Наташей Королевой и ее супругом – Сергеем Глушко, более известным под сценическим псевдонимом Тарзан, произошел разрыв. Известно, что Глушко не только остался в Москве, но и выступил со своим стриптиз-шоу накануне 8 Марта. При этом он отказался говорить о текущем местонахождении своей жены. По всей видимости, 52-летний артист пока не готов говорить о происходящем в их паре.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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