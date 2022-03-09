Польская PGNiG выиграла суд у "Газпрома"

Вадим Карасев

Польская PGNiG заявила о победе над "Газпромом" в апелляционном суде Швеции. Ходатайство российской компании об отмене решения по цене на поставляемый по "Ямальскому контракту" газ было отклонено.

Теперь "Газпром" должен уплатить €510 067 судебных издержек. В норме решение апелляционного суда считается окончательным, однако он разрешил обжаловать свой вердикт в Верховном суде Швеции до 6 апреля.

"Акционерное общество "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" совместно и по отдельности возместят Polskie Górnictwo Naftowe in Gazownictwo SA судебные издержки в размере €510 067, из которых €426 507- агентское вознаграждение, - а также проценты в соответствии со статьей 6 Закона о процентах с даты решения апелляционного суда до момента оплаты. Согласно второму абзацу статьи 43 Закона об арбитраже решение Апелляционного суда не может быть обжаловано. Однако Апелляционный суд может разрешить обжалование решения, если для применения закона важно, чтобы апелляция рассматривалась Верховным судом", - говорится в документе.

Польская энергетическая компания PGNiG была инициатором арбитражного разбирательства в 2015 году, требуя пересмотреть цену на природный газ, поставляемый из России в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Согласно решению суда, российская сторона должна вернуть PGNiG $1,5 млрд переплаты за сырье.

Ранее Ruposters писал, что "Газпром" договорился о проектировании нового газопровода в Китай.

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