Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Польская PGNiG выиграла суд у "Газпрома"

Польская PGNiG выиграла суд у "Газпрома"

Польская PGNiG заявила о победе над "Газпромом" в апелляционном суде Швеции. Ходатайство российской компании об отмене решения по цене на поставляемый по "Ямальскому контракту" газ было отклонено.

Теперь "Газпром" должен уплатить €510 067 судебных издержек. В норме решение апелляционного суда считается окончательным, однако он разрешил обжаловать свой вердикт в Верховном суде Швеции до 6 апреля.


"Акционерное общество "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" совместно и по отдельности возместят Polskie Górnictwo Naftowe in Gazownictwo SA судебные издержки в размере €510 067, из которых €426 507- агентское вознаграждение, - а также проценты в соответствии со статьей 6 Закона о процентах с даты решения апелляционного суда до момента оплаты. Согласно второму абзацу статьи 43 Закона об арбитраже решение Апелляционного суда не может быть обжаловано. Однако Апелляционный суд может разрешить обжалование решения, если для применения закона важно, чтобы апелляция рассматривалась Верховным судом", - говорится в документе.

Польская энергетическая компания PGNiG была инициатором арбитражного разбирательства в 2015 году, требуя пересмотреть цену на природный газ, поставляемый из России в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Согласно решению суда, российская сторона должна вернуть PGNiG $1,5 млрд переплаты за сырье.

Ранее Ruposters писал, что "Газпром" договорился о проектировании нового газопровода в Китай.

суд Газпром Швеция PGNiG
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Москве 16–18 марта пройдет весенняя онлайн-школа волонтера «Добровольчество»
В Москве 16–18 марта пройдет весенняя онлайн-школа волонтера
Татьяна Лютаева рассказала о своей внучке
Татьяна Лютаева рассказала о своей внучке
Даню Милохина жестко раскритиковали за женский образ
Даню Милохина жестко раскритиковали за женский образ
Польская PGNiG выиграла суд у "Газпрома"
Польская PGNiG выиграла суд у "Газпрома"
Цифровую образовательную среду продолжают формировать в Амурской области
Цифровую образовательную среду продолжают формировать в Амурской
Дети из ДНР участвуют в профориентационных программах «Смены»
Дети из ДНР участвуют в профориентационных программах «Смены»
Дмитрий Тарасов рассказал, зачем выносит личную жизнь в публичное пространство
Дмитрий Тарасов рассказал, зачем выносит личную жизнь в публичное
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Первые 15 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok
Первые 15 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok
Слух: франшиза WWE может перейти к Electronic Arts
Слух: франшиза WWE может перейти к Electronic Arts
Психологическая помощь: как правильно выстраивать разговор со школьниками и их родителями
Психологическая помощь: как правильно выстраивать разговор со
Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов
Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов

Топ на сегодня

Индия обогнала Китай и стала самым населенным государством мира.
Индия обогнала Китай и стала самым населенным государством мира.
Добровольцы ВСКС по всей стране поздравляют сотрудниц МЧС России, находящихся на посту в праздничный день
Добровольцы ВСКС по всей стране поздравляют сотрудниц МЧС России,
Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен
Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен
Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры
Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры
Нонна Гришаева рухнула со сцены
Нонна Гришаева рухнула со сцены

Еще по теме

Суд в Швеции отказался разморозить решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом»
Суд в Швеции отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»
«Нафтогаз» обратился в суд для выполнения решения Стокгольмского арбитража
Польша выиграла иск против Газпрома в Стокгольме