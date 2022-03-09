Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пользователи просят художника отфотошопить их снимки, а он и рад, превращая их в смешные шедевры

Пользователи просят художника отфотошопить их снимки, а он и рад, превращая их в смешные шедевры

Художник под ником zinoink специализируется на комиксах, но время от времени «выходит в люди» и забавно фотошопит снимки своих подписчиков. По их просьбе, разумеется. Делает это он в лучших традициях всех фотошеперов под девизом «Я художник, я так вижу». В целом, даже и придраться-то не к чему, ведь он слово в слово исполняет то, о чём его просят. По своему, но всё же. Да вы и сами можете в этом убедиться.

Хоть какое-то море

Б — благородство

Скоро во всех квартирах страны

Вот что я люблю

Закон и порядок

Мебельный дзен

Матерь драконов

Главное старт

Куршевель по-сочински

Фотошоп-мастера вообще любят очень чётко выполнять просьбы своих заказчиков. Придраться, конечно трудно. Вот тут вы можете посмотреть, что быть фотошопером — это настоящее призвание!

Люби и бабоньку возить

Ультра лакшери

Дельфин и русалка не пара, не пара

Ужас урбаниста

Чтобы наверняка

Мцжицкее не придумаешь

И даже не Слизерин

Йохохо, и кормушка семок

Богато жить не запретишь

Даже волшебная карамельная палочка в наборе

Когда битва где-то в Питере

При желании, вы и сами можете подписаться на аккаунт zinoink и прислать ему фотографии с просьбой исправить ваш снимок. А уж какой будет результат остаётся только гадать!

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

"ВКонтакте" поддержит авторов 100%-м доходом от показов рекламы
"ВКонтакте" поддержит авторов 100%-м доходом от показов
Вышло мартовское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S — изменения
Вышло мартовское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S —
Новый трейлер Evil Dead: The Game с комментариями Брюса Кэмпбелла
Новый трейлер Evil Dead: The Game с комментариями Брюса Кэмпбелла
Тамара Глоба высказалась об окончании кризиса, вызванного спецоперацией на Украине
Тамара Глоба высказалась об окончании кризиса, вызванного
Бывший муж Гагариной поделился фото с любимой женщиной
Бывший муж Гагариной поделился фото с любимой женщиной
Пользователи просят художника отфотошопить их снимки, а он и рад, превращая их в смешные шедевры
Пользователи просят художника отфотошопить их снимки, а он и рад,
Художник рисует кошачьи комиксы, смешно показывая, что значит жить с четырьмя хвостатыми
Художник рисует кошачьи комиксы, смешно показывая, что значит жить с
Одесситы спасают Дюка: вокруг памятника герцогу де Ришелье уложили более тысячи мешков с песком
Одесситы спасают Дюка: вокруг памятника герцогу де Ришелье уложили
В Москве 16–18 марта пройдет весенняя онлайн-школа волонтера «Добровольчество»
В Москве 16–18 марта пройдет весенняя онлайн-школа волонтера
Татьяна Лютаева рассказала о своей внучке
Татьяна Лютаева рассказала о своей внучке
Даню Милохина жестко раскритиковали за женский образ
Даню Милохина жестко раскритиковали за женский образ
Польская PGNiG выиграла суд у "Газпрома"
Польская PGNiG выиграла суд у "Газпрома"

Топ на сегодня

Индия обогнала Китай и стала самым населенным государством мира.
Индия обогнала Китай и стала самым населенным государством мира.
Добровольцы ВСКС по всей стране поздравляют сотрудниц МЧС России, находящихся на посту в праздничный день
Добровольцы ВСКС по всей стране поздравляют сотрудниц МЧС России,
Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен
Рецепт успеха от самого молодого шеф-повара, обладателя звезды Мишлен
Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры
Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры
Нонна Гришаева рухнула со сцены
Нонна Гришаева рухнула со сцены

Еще по теме

Естественная красота Анастасии Волочковой приятно шокировала фанатов
В Бельгии художник рисует картины с теней предметов
«Исправлено». Главный фотошоп-тролль интернета продолжает своё дело
Новая звезда Instagram "обычный Роб": как парень из Бельгии добавляет свое изображение на снимки звезд