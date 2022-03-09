Пользователи просят художника отфотошопить их снимки, а он и рад, превращая их в смешные шедевры

Художник под ником zinoink специализируется на комиксах, но время от времени «выходит в люди» и забавно фотошопит снимки своих подписчиков. По их просьбе, разумеется. Делает это он в лучших традициях всех фотошеперов под девизом «Я художник, я так вижу». В целом, даже и придраться-то не к чему, ведь он слово в слово исполняет то, о чём его просят. По своему, но всё же. Да вы и сами можете в этом убедиться.

Хоть какое-то море

Б — благородство

Скоро во всех квартирах страны

Вот что я люблю

Закон и порядок

Мебельный дзен

Матерь драконов

Главное старт

Куршевель по-сочински

Фотошоп-мастера вообще любят очень чётко выполнять просьбы своих заказчиков. Придраться, конечно трудно. Вот тут вы можете посмотреть, что быть фотошопером — это настоящее призвание!

Люби и бабоньку возить

Ультра лакшери

Дельфин и русалка не пара, не пара

Ужас урбаниста

Чтобы наверняка

Мцжицкее не придумаешь

И даже не Слизерин

Йохохо, и кормушка семок

Богато жить не запретишь

Даже волшебная карамельная палочка в наборе

Когда битва где-то в Питере

При желании, вы и сами можете подписаться на аккаунт zinoink и прислать ему фотографии с просьбой исправить ваш снимок. А уж какой будет результат остаётся только гадать!