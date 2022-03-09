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Психологическая помощь: как правильно выстраивать разговор со школьниками и их родителями

Психологическая помощь: как правильно выстраивать разговор со школьниками и их родителями

Сегодня учителям особенно важно не только проводить интересные уроки для своих учеников, но и быть для них эмоциональной опорой. Еще в феврале Минпросвещения России запустило работу федеральных горячих линий для детей и родителей, где опытные психологи отвечают на самые разные вопросы тех, кто к ним обращается. Но в школах рядом с детьми – именно учителя. Как разговаривать с детьми в ситуации повышенного беспокойства? Как общаться с их родителями? Как правильно выстраивать взаимоотношения в классе, чтобы атмосфера была благоприятной и конструктивной? 

Об этом мы поговорим в очередном выпуске онлайн-программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 9 марта в 15:00 по московскому времени.

Гости эфира:

Тамара Богданова, профессор кафедры специальной психологии и психолого-социальных технологий Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук,

Лариса Овчаренко, доцент кафедры общей и практической психологии Московского городского педагогического университета, кандидат психологических наук.

Ведет программу Александр  Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

# Общество
По материалам: edu.ru

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