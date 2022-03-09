Redfall на стадии бета-версии — в сети появились новые кадры игры





Redfall от Arkane Studios должна выйти в этом году, но пока нет точной даты, когда состоится ее релиз. При анонсе Bethesda заявила в качестве релизного окна — лето 2022 года, но в последние месяцы появлялись слухи, что игру могут перенести на конец 2022 года.

Redfall уже давно находится на стадии бета-тестирования. В рамках подкаста GameTropics ведущие показали несколько кадров из бета-версии игры, которые датированы еще 2019 годом. На кадрах можно видеть меню игры, способности и снаряжения одного из персонажей — Джейкоба Бойера. Ниже можно видеть изображения, которые показали ведущие подкаста.

Отметим, что в том же видеоподкасте продемонстрировали немного геймплея игры, но сами видео жутко тормозили. Ниже можно посмотреть эту часть подкаста, которая рассказывает про Redfall и демонстрирует кадры проекта.

Watch this video on YouTube

Напомним, сразу после релиза Redfall будет в Game Pass.