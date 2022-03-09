Слух: франшиза WWE может перейти к Electronic Arts





На этой неделе состоится релиз WWE 2K22 — игра выходит 11 марта. Издательство 2K занимается выпуском игр по франшизе WWE с 2016 года, и владельцы бренда WWE в последнее время не сильно довольны результатами. Последние две игры по франшизе, WWE 2K20 и WWE 2K Battlegrounds, получили не самые лучшие отзывы от игроков, критиков и не впечатляющие продажи.

Появились слухи, которые публикует портал Fightful, что франшиза WWE может перейти к Electronic Arts. Владельцы лицензии на рестлинг намерены дождаться результатов WWE 2K22, после чего будет принято решение о продлении сотрудничества с 2K или отказе от него. При этом, переговоры между WWE и EA, если верить информации авторов Fightful, ведутся с 2021 года.

Отмечается, что владельцы бренда WWE недовольны не только слабыми результатами игр от 2K, но и отношением издательства к разработке проекта. Так, предполагается, что на игры серии WWE 2K издательство выделяет гораздо меньше средств, чем на тот же NBA 2K.

Напомним, что в WWE 2K22 на старте будет более 170 лицензированных бойцов.

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