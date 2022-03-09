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Состояние Владимира Жириновского остается плачевным

Состояние Владимира Жириновского остается плачевным
Стало известно о самочувствии политика Владимира Жириновского. В начале февраля политический деятель попал в больницу с осложнением от коронавирусной инфекции. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Но состояние его по-прежнему ухудшается. Глава партии ЛДПР находится в медикаментозной коме. Владимир Вольфович постоянно подключен к ИВЛ. Динамика продолжает быть отрицательной, а состояние политика остается тяжелым. Показатели постоянно меняются, сатурация опускается с 96% до 88%. Лабораторные анализы почти все в норме, за исключением некоторых показателей, сообщает «112».
Владимир Жириновский Поклонники переживают за любимого политика, потому что он входит в группу риска в силу возраста и наличия хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, который препятствует быстрому выздоровлению после коронавируса. На прошлой неделе журналисты выяснили, что у Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. Хотя в партии официально эту информацию не подтверждают, мол, все у политика в порядке, медленно, но верно идет на поправку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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