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Сравнение обновленных версий Assetto Corsa Competizione на Xbox Series X | S и Playstation 5

Сравнение обновленных версий Assetto Corsa Competizione на Xbox Series X | S и Playstation 5


Несколько дней назад разработчики Assetto Corsa Competizione выпустили давно ожидаемое бесплатное обновление гоночного проекта до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Апдейт не только улучшает игру визуально, но и вносит некоторые другие изменения, вроде процедурно-генерируемой погоды, новой системы дня и ночи, а также ряда других изменений.

Портал Digital Foundry сегодня выпустил обзор-сравнение оптимизированных версий Assetto Corsa Competizione для Xbox Series X | S и Playstation 5. Предлагаем наиболее интересные детали из этого обзора, само же видео можно посмотреть ниже:



На Xbox Series X игра работает в разрешении от 1440p до 2160p, в большинстве случаев близкое к 4K. Проект нацелен на 60 FPS, но есть падения частоты кадров, и они более серьезные, чем на Playstation 5.



На Playstation 5 игра работает в разрешении от 1152p до 2160p, в основном около 2160p или 2016p. Проект нацелен на 60 FPS, и здесь они более стабильные, чем на Xbox Series X. В сложных моментах около 55 FPS.



На Xbox Series S игра работает в разрешении от 1080p до 1440p, в основном 1080p. Частота кадров около 55 в секунду.



На Xbox Series X | S загрузки игры чуть быстрее, чем на Playstation 5.



В обновленных версиях автомобили получили отличную детализацию, чего нельзя сказать об окружении.



На Xbox Series S графические настройки близки к старшим консолях, но хуже трава и качество текстур.


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По материалам: newxboxone

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Сравнение обновленных версий Assetto Corsa Competizione на Xbox Series X | S и Playstation 5
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