Стало известно, почему Валерий Леонтьев покинул Россию

Певец Валерий Леонтьев неожиданно покинул родину. В прессе появилась информация о том, что Валерий Леонтьев в спешке собрал вещи и уехал из России. Писали, что он улетел в Штаты еще в последних числах февраля. Незадолго до этого он перестал выходить на связь и не отвечал на звонки журналистов. «Валера улетел в Америку, в Майами», — сообщил КП друг певца. Сегодня в СМИ появилась информация о том, почему Леонтьев мог «сбежать». Этому нашлось сразу несколько объяснений.Валерий Леонтьев Во-первых, певец уже давно большую часть времени проводит за океаном. Еще в 90-х он приобрел там жилье — двухэтажную виллу. В Россию он приезжал только из-за работы: когда его звали на съемки или выступления. В таком режиме он живет уже много лет. Сейчас показ развлекательных шоу приостановлен, а концерты переносятся на неопределенный срок, а значит работы для Леонтьева нет. А, во-вторых, в Америке осталась любимая жена певца — Людмила Исакович. Певец очень привязан к своей супруге и не любит расставаться с ней надолго. Кроме того, не исключено, что Леонтьев улетел в Штаты на реабилитацию. Осенью певец перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции. Его жизнь спасали врачи той же больницы, куда госпитализировали Александра Серова. О том, что артисты лечились в одной клинике публике рассказал их общий друг Игорь Крутой.