Тамара Глоба высказалась об окончании кризиса, вызванного спецоперацией на Украине

Астролог шоу «Давай поженимся», Тамара Глоба и финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев назвали сроки окончания экономического кризиса. Начало года выдалось тяжелым, однако экстрасенсы и астрологи успокаивают: все трудности временные. Эксперты назвали точную дату экономического подъема в стране, а также ответили на вопрос, когда стабилизируется валют. Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев уверяет, что все наладится, правда, ждать придется два или, в крайнем случае, три года. Причем кризис будет переживать не только наша страна, но и весь мир. «Курс доллара стабилизируется в течение трех месяцев… С июня месяца начнется экономический подъем у людей, которые занимаются внутренним производством. Совет — максимально стремиться развивать производство», — заявил эзотерик. Зираддин считает, что наиболее благоприятное время для отпуска наступит после июня. Россияне смогут отдохнуть в восточных странах: Турция, Египет, ОАЭ и другие.Тамара Глоба Примерно такие же прогнозы дает Тамара Глоба, астролог шоу «Давай поженимся!». Она обозначила сроки окончания мирового экономического кризиса — два с половиной года. «В марте придут возможности соглашений, несмотря на активные действия — это все-таки и период активных миротворческих переговоров, которые впоследствии (уже в апреле) принесут результат в виде активных миротворческих позиций. Май — период разногласий и сил, которые захотят навредить шаткому хрупкому миру, установившемуся в этот период или намеченному как мирное урегулирование. Летний период — время паузы», — цитирует Тамару Глобу «КП».Василиса Володина А вот Василиса Володина в интервью Надежде Стрелец еще год назад озвучивала не самое позитивное развитие событий. «Экономически 2021 и 2022 годы связаны. Они покажут последствия происходившего во всей красе, и говорить об экономической стабильности в мире вообще нигде не приходится. Россия интегрирована в мировые процессы, но живет, повинуясь еще и своим собственным циклам. Пик нашего благосостояния при существующей формации был достигнут в 2007-м, с того момента до 2025 года все съезжает вниз. Сложно воспринять, что это 18 лет. Неприятно, страшно по-человечески, что ты живешь, и лучше не будет. Объективно мы живем в ситуации, когда экономические и политические формации исчерпали свой ресурс. Надо, чтобы базисные законы экономические поменялись, но это раньше 2025 года не произойдет», — говорила Василиса Володина.