Татьяна Лютаева рассказала о своей внучке

Актриса Татьяна Лютаева поделилась подробностями о внучке Нике. Девочка появилась на свет в 2017 году, она стала средним ребенком в семье Агнии Дитковските. Звезда фильма «Жара» является многодетной мамой. Артистка также воспитывает 7-летнего сына Федора от брака с Алексеем Чадовым и 4-месячную дочь от нынешнего мужа, бизнесмена Богдана Панченко. Агния старается скрывать детей от внимания публики. Внешность Ники впервые рассекретила ее бабушка. Татьяна показала фотографии внучки во время отдыха в Египте с Екатериной Климовой. Малышка уже подружилась с 5-летней дочерью артистки Беллой. Звезда сериала «Гардемарины, вперед!» откровенно рассказала о «тайной» внучке. Лютаева отметила, что малышке передался артистический талант и тяга к творчеству.Татьяна Лютаева «Ника невероятная. Она читает Ахматову, Цветаеву, Маяковского, Хармса. Её попросишь, и она сразу включается. Маша Серебрякова нам составила список стихов Серебряного века. Знаете, Ника не просто читает и запоминает, она осознанно произносит эти слова. Она музыкой занимается, танцами», — подчеркнула Татьяна. Звездная бабушка обожает проводить время с внуками. Кинодива призналась, что часто берет старших детей Дитковските на отдых. Лютаева вспомнила, как прошла недавняя поездка на Кипр, когда Татьяна с внуками приехала в гости к семье Серебряковых. «Там очень старинные храмы и монастыри. И я решила взять внуков – Федю и Нику – и с ними рванула. Друзья мои говорят: «Ты такая молодая бабушка, тебе еще замуж!». Отвечаю: «Да, можно, конечно, в свадебное путешествие поехать с внуками», — цитирует издание «7 дней» кинозвезду.