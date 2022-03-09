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В Москве 16–18 марта пройдет весенняя онлайн-школа волонтера «Добровольчество»

В Москве 16–18 марта пройдет весенняя онлайн-школа волонтера «Добровольчество»

В Москве 16–18 марта пройдет весенняя онлайн-школа волонтера «Добровольчество», сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Мероприятие организовано Московским центром «Патриот.Спорт».

Для старшеклассников и студентов колледжей состоятся лекции о разных направлениях волонтерства и викторины, а также им будут предложены тесты и тематические кейсы.

«Школа «Добровольчество» проходит в столице уже четвертый год. Каждый сезон проекта Московский центр «Патриот.Спорт» встречает новых волонтеров, активных и заинтересованных ребят, желающих делать наш мир лучше и добрее, и на наглядных примерах показывает им, в какой сфере они могут проявить свою созидательную творческую энергию. Волонтерское движение пользуется большим интересом со стороны школьников и студентов. Сейчас в его рядах более 39 тысяч ребят, и эта цифра постоянно растет», – сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

В первый день ребятам расскажут об инклюзивном волонтерстве, во второй – о работе с пожилыми людьми, завершит обучение тема помощи животным. Также школьников познакомят с направлением «Киберволонтерство». Лекции участникам прочтут психологи, сотрудники профильных благотворительных фондов и приютов, а опытные волонтеры расскажут о своей работе и реализованных проектах. 

В конце каждого учебного дня школьникам будут выдавать задание с описанием ситуации, в которой необходимо участие волонтеров. Участники должны будут разработать наиболее эффективный способ решения поставленной задачи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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