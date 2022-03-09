В новой прошивке Xbox для инсайдеров пропала возможность отправлять Game DVR в Twitter





Компания Microsoft выпустила очередное обновление прошивок Xbox One и Xbox Series X | S для инсайдеров колец Alpha и Alpha Skip Ahead. Игроки обратили внимание, что из прошивки пропала важная функция.

После обновления консолей Xbox до новой прошивки, инсайдеры больше не могут делиться контентом Game DVR (клипами) в Twitter. При этом, все остальные способы быстро отправить контент остались доступны, пропала только возможность делиться им в социальной сети Twitter, на что обратил внимание портал Windowscentral.





На данный момент Microsoft не уточнила, удаление функции связано с временной ошибкой или ее убрали преднамеренно. Напомним, что иногда Microsoft удаляет функции из прошивки Xbox, которыми мало пользуются игроки.