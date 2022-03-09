В трейлере Tiny Tina’s Wonderlands показали, чем заняться после прохождения игры





Релиз Tiny Tina’s Wonderlands состоится 25 марта. Новый проект во вселенной Borderlands привлекает игроков, в первую очередь, сюжетной кампанией. Но будут активности для игроков и после ее прохождения.

Разработчики Tiny Tina’s Wonderlands опубликовали небольшое видео, где показали режим Chaos Chamber. Это режим со случайно сгенерированными подземельями, где игроки смогут проводить время после прохождения основной сюжетной кампании. В каждом подземелье игроков ждет 6 комнат, 1 мини-босс и 1 полноценный босс. За прохождение подземелий выдадут сундук с наградами и валюту, которую можно потратить на различные улучшения.

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Как отмечают разработчики игры, прохождение подземелья будет занимать около 20-30 минут.