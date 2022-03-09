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"ВКонтакте" поддержит авторов 100%-м доходом от показов рекламы

"ВКонтакте" поддержит авторов 100%-м доходом от показов рекламы

"ВКонтакте" запустила программу поддержки блогеров со 100%-м доходом за показы рекламы.

Используя инструменты монетизации соцсети, авторы смогут заработать около 600 млн рублей.


"Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации - таким образом компания решила поддержать профессиональных блогеров. За этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: Партнерской программы, Маркет-платформы, Монетизации видео и VK Donut", - сказано в сообщении компании.

Программа стартует в ближайшее время и продлится до 10 апреля включительно.

С момента спецоперации на Украине произошли серьезные изменения в работе крупнейших социальных сетей: YouTube, Google и Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) отключили монетизацию нескольких российских каналов и ограничили показ контента. Роскомнадзор также начал ограничивать доступ к Facebook и российские пользователи стали сообщать о проблемах в работе соцсетей. На этом фоне число пользователей в "ВКонтакте" с 21 по 27 февраля выросла на 200 тыс. человек.

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По материалам: uposters.ru

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