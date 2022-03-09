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Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов

Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов

Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области. 

«Школа в сельских территориях начинается со школьного автобуса. Они перевозят почти 9700 учеников. Для этих ребят и их родных очередное обновление автопарка – особенно радостное событие. Ежегодно для общеобразовательных организаций закупаются десятки автобусов. Дети пересаживаются на удобный современный и надежный транспорт. Постоянное обновление машин – залог комфорта и безопасности для детей по пути в школу и обратно. И, конечно же, залог спокойствия для их родителей и учителей. Поздравляю с ценным приобретением! Доброго, счастливого пути нашим школьникам по дороге и жизни!» – сказал врио губернатора региона Александр Авдеев.

31 школьный автобус предназначен для муниципальных образовательных организаций: по четыре – для Вязниковского, Ковровского и Меленковского районов, по три – для Александровского и Судогодского районов, по два – для Мурома, Гороховецкого, Гусь-Хрустального и Суздальского районов, по одному – для Коврова, Петушинского, Селивановского, Собинского и Юрьев-Польского районов, еще четыре единицы транспорта − для государственных общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования региона.

Во Владимирской области обновление школьного автопарка производится также за счет областного бюджета. В 2021 году были закуплены десять школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций города Гусь-Хрустального, округа Муром, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Муромского и Судогодского районов. На эти цели было направлено более 17,8 миллиона рублей. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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