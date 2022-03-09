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Вышло мартовское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S — изменения

Вышло мартовское обновление прошивки Xbox One и Xbox Series X | S — изменения


Сегодня Microsoft выпустила мартовское обновление прошивки игровых приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Апдейт начал распространяться среди всех игроков, и в ближайшее время он должен стать доступен на консолях Xbox по всему миру. В обновлении есть пара новых функций, которые несколько месяцев тестировали инсайдеры — теперь они доступны всем игрокам.

Закрепить в Quick Resume


Давно ожидаемая игроками функция, которая позволяет закрепить игры в Quick Resume. Игроки могут выбрать на Xbox Series X | S игры, которые они хотят, чтобы всегда работали с Quick Resume (не более 2 игр). Таким образом, эти проекты будут хранить в памяти и не вытесняться другими играми, что позволит быстро к ним вернуться в любой момент. Ранее мы подробнее рассказывали, как работает эта функция.

Переназначение кнопки Share


Еще одна функция, которая стала доступна с мартовским обновлением Xbox, это переназначение кнопки Share. На новых геймпадах Xbox Series X | S есть кнопка Share, которая дает возможность, по умолчанию, быстро сделать скриншот или записать клип, чтобы поделиться ими. Теперь в приложении «Аксессуары Xbox» игроки могут настроить на эту кнопку различные действия — открытие списка друзей, открытие достижений, выключение звука телевизора и так далее.

Новый мастер настройки звука


В настройках звука на консоли появились новые опции, которые позволяют игрокам протестировать разные звуковые параметры.

Помимо новых функций, последняя версия прошивки исправляет некоторые ошибки, на которые жаловались игроки.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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