WWE 2K22 получает оценки критиков: гораздо лучше прошлой части





Уже 11 марта состоится релиз WWE 2K22 — нового проекта от 2K. Игра выходит после двухлетнего перерыва — в прошлом году разработчики решили не выпускать WWE 2K21, и последняя, на данный момент, из вышедших частей — это WWE 2K20. Решение пропустить год в выпуске симулятора реслинга было связано с огромным валом критики, который обрушился на разработчиков после выхода WWE 2K20. Игра WWE 2K20 имеет на Opencritic на данный момент 39 баллов из 100, ее почти никто не рекомендует. С WWE 2K22 ситуация гораздо лучше.

Первые издания оценили WWE 2K22, и сейчас у игры на Opencritic оценка в 75 баллов из 100, половина критиков рекомендуют игру. Вот некоторые из оценок игровых изданий:

GamesRadar+ — 3.5 / 5Digital Trends — 3.5 / 5Atomix — 80 / 100The Outerhaven Productions — 4 / 5Use a Potion — 8.5 / 10Sirus Gaming — 8 / 10

Журналисты отмечают, что игра гораздо лучше прошлой части. Разработчики серьезно переработали проект, многие детали создав с нуля. Критики отмечают, что теперь реслинг в WWE 2K похож больше на то, что можно видеть в реальных боях. Игра стала более динамичной, управление понятнее, а графика приятнее.

Портал GameSpew отмечает, что проблемы есть, но это точно не WWE 2K20: «Вы все еще можете увидеть странную атаку, которая неловко не попадает в цель, или анимацию, которая выглядит не совсем правильно из-за позиционирования персонажа, но мы не видели здесь ничего, что напоминало бы ужас WWE 2K20».

Ниже можно посмотреть на геймплей WWE 2K22 в рамках одного из обзоров.

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