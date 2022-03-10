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20-летняя дочь Толкалиной запечатлелась обнаженной в ванне в честь праздника

20-летняя дочь Толкалиной запечатлелась обнаженной в ванне в честь праздника
Дочь Любови Толкалиной, Мария Михалкова-Кончаловская поделилась красивыми фото из ванны, где ее сфотографировал муж. 20-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вновь нашла чем удивить публику. Мария в честь прошедшего накануне праздника решилась на смелый эксперимент, результатами которого поделилась в Инстаграме.
Мария Кончаловская Звездная наследница отважилась попозировать в ванне полностью обнаженной: она сделала яркий макияж и принимала соблазнительные позы в воде в окружении цветочных лепестков. Мария уточнила, что не прибегала к услугам профессионального фотографа, а доверилась своему мужу Никите Кузьмину, за которого вышла замуж осенью 2020 года.
Мария Кончаловская Супруг девушки, судя по всему, спокойно относится к ее экстравагантному поведению и выставлению пикантных снимков на всеобщее обозрение. Не осудит Марию и ее мама, ведь Толкалина тоже не прочь предстать перед камерой обнаженной, чем провоцирует волну критики в своей адрес.
Мария Кончаловская Напомним, дочь Егора Кончаловского не всегда могла позволить себе делать столь откровенные фото. В юности девушка была склонна к полноте и очень комплексовала по этому поводу. Однако в 2018 году звездная наследница села на строгую диету и совершила невероятную работу над собой. С тех пор Мария является обладательницей стройной фигуры, а иногда ее даже критикуют за излишнюю худобу. После похудения изменилась и сфера интересов Марии: если раньше она увлекалась живописью, то теперь видит себя моделью. Дочь Кончаловского даже приняла участие в проекте ТНТ «Ты – топ-модель», однако особого успеха не добилась и очень расстроилась.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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