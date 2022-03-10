Александр Васильев высказался о будущем тренде моды

Историк моды Александр Васильев рассказал, что нас ждет в это сложное время. Ведущий уже давно работает на телевидении. Он также часто создает выставки нарядов знаменитостей. Историк моды дружит со многими артистами. Зрители также следят за передачей «Модный приговор», который он ведет. Но недавно проект перестал выходить в эфир. Сам Александр уехал в Париж, но вскоре вернулся домой. Он рассказал, с какими проблемами россияне сталкиваются из-за санкций за границей.Александр Васильев Сам Васильев признался, что имеет счета во французских банках. Он также отметил, что в России закрыли много магазинов, что также скажется на съемках «Модного приговора», когда они возобновятся. Александр уверен, что российская мода будет развиваться, но на это потребуется время. А пока он озвучил, какие тренды ждать по окончании геополитической ситуации. «По окончании этой геополитической ситуации, я уверен, в моду вернется женственность. И конечно, главное оружие женщин в таких кризисных ситуациях — помада и духи. А еще в моду вернутся тонкая талия и женственные платья. На мой взгляд, это произойдет после 2025 года. А до этого нас всех ждут непростые времена», — высказался эксперт, пишет «Комсомольская правда».