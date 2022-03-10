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Алла Довлатова показала результат преображения после омолаживающей процедуры

Алла Довлатова показала результат преображения после омолаживающей процедуры
47-летняя ведущая Алла Довлатова рассказала, как поддерживает кожу лица в хорошем состоянии. Алла Довлатова во время последнего похода в салон красоты «сбросила» как минимум 10 лет. Ведущая решилась на эффективную процедуру по омоложению, результатом которого она уже похвасталась в Сети. Довлатова опубликовала видео, в котором показала себя без макияжа и фильтров. Эффекта бархатной и подтянутой кожи косметологи добились с помощью лазерной шлифовки. Эта процедура разглаживает морщины, подтягивает кожу и улучшает цвет лица.
Алла Довлатова после лазерного омоложения «11 дней назад я сделала лазерную шлифовку. Сейчас специально показываю вам без фильтров, накрасила только глаза и губы. Очень довольна состоянием кожи. Помимо того, что она мягкая и нежная, как у девочки, еще и овал заметно подтянулся», — рассказала Довлатова. «Круто🔥», «Результат налицо!👏», «Отличный результат🔥», «Алла, Вы молодец что нам показываете и делитесь женскими секретами.👏❤️❤️❤️», «Шикарный результат, Аллочка 🔥», - высказались поклонницы. Стоит отметить, что 47-летняя Алла и до этой процедуры выглядела достойно. Недавно она поделилась в Сети честным фото, на котором позирует с абсолютно «голым» лицом. Благодаря тому, что ведущая много сил и денег тратит на свой внешний вид, она по-прежнему держит конкуренцию рядом с гораздо более молодыми ведущими.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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