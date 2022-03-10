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Алла Пугачева высказалась о своем отъезде из страны

Алла Пугачева высказалась о своем отъезде из страны
72-летняя певица Алла Пугачева, наконец-то, вышла на связь с поклонниками и объяснила, почему уехала из России. В традиционный «Праздник желтых цветов» на встречу с поклонниками Алла Пугачева не пришла. Обычно в первое воскресенье весны Примадонна виделась с фанатами и принимала от них подарки, но в этот раз они так ее и не дождались. Многие предполагали, что певицы уже давно нет в России, и пытались вычислить, куда же она могла улететь. Вариантов у Аллы Борисовны было сразу несколько — уютная квартирка в центре Юрмалы, пентхаус на Кипре, вилла в Израиле или квартира в Нью-Йорке, где уже давно живет ее дочка Кристина Орбакайте. Пугачева некоторое время не комментировала теории и слухи, но утром 10 марта все же вышла на связь. Она подтвердила, что сейчас находится не в России, но рассказывать, где именно в целях безопасности не стала. Объявиться в социальных сетях певица решила после того, как видео об ее отъезде на своей странице опубликовал священник Андрей Ткачев.
Алла Пугачева «Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали? Вы этого не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Как я этого ждал», — заявил Ткачев. «Рано радуешься, Андрюша. Не дождешься. Каникулы, отпуск и лечение — не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», — невозмутимо сказала ему в ответ Алла Борисовна. Алла Борисовна свое видео записала на фоне белой стены. Теперь поклонники звезды хоть и получили подтверждение, что Примадонна покинула Россию, частично все равно остались в неведении.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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