Анонсирован сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection из 13 игр





Издательство Konami анонсировало сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, который включает в себя 13 игр. Это 8-битные и 16-битные игры по Черепашкам-Ниндзя с игровых автоматов, NES, SNES, SEGA Mega Drive и Game Boy. В сборник войдут:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Аркадный автомат)Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Аркадный автомат)Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SNES)Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES)Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (SEGA Mega Drive)Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SEGA Mega Drive)Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Сборник не только включает все перечисленные игры, но и улучшает некоторые из них. Так, заявлено, что игры сборника получат HD-текстуры, возможность сохранения в любой момент, перемотку моментов, пару новых режимов, некоторые материалы от разработчиков. Плюс в некоторые игры из сборника добавят онлайн мультиплеер.

Релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection назначен на 2022 год, пока без точной даты. Сборник будут продавать за $39,99 на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.