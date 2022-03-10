Бесплатно на Xbox доступна новая демо-версия Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin





До релиза Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах остается около недели — проект выходит уже 18 марта. На приставках Xbox сегодня стала доступна новая демо-версия — ее можно загрузить из Microsoft Store прямо сейчас.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN DEMO VERSION

Что принесет возвращение кристаллов — мирную жизнь или новую тьму?.. Или, может быть, нечто совсем иное?

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В рамках новой демо-версии Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin игрокам на Xbox предлагается пройти три первых этапа игры. Демо-версия будет доступна в течение ограниченного времени — до 19 апреля. Отметим, что из демо-версии можно будет перенести достигнутый прогресс в полную игру.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin — это ответвление от оригинальной Final Fantasy, где главным героем является Джек — антагонист из оригинальной Final Fantasy, которая вышла в 1987 году.

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