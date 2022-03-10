Бывшая первая ракетка мира заступилась за теннисистов из России

Вадим Карасев

Румынская теннисистка Симона Халеп в интервью Sportskeeda выступила против санкций в отношении российских спортсменов, вводимых международными организациями из-за событий на Украине.

Бывшая первая ракетка мира посочувствовала коллегам из России, которым запретили выступать под флагом своей страны.

"Их нельзя осуждать только за то, что они из этой страны. Они ни в чем не виноваты", - заявила Халеп.



Санкции против российских спортсменов ввели Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA). Россиянам разрешается выступать на международных турнирах под эгидой этих организаций только в нейтральном статусе — без национальной символики. Новым правилам уже последовали Даниил Медведев и Карен Хачанов, занимающие соответственно первую и 25-ю строчки рейтинга ATP.

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