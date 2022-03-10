Бывшая первая ракетка мира заступилась за теннисистов из России
Румынская теннисистка Симона Халеп в интервью Sportskeeda выступила против санкций в отношении российских спортсменов, вводимых международными организациями из-за событий на Украине.
Бывшая первая ракетка мира посочувствовала коллегам из России, которым запретили выступать под флагом своей страны.
Санкции против российских спортсменов ввели Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA). Россиянам разрешается выступать на международных турнирах под эгидой этих организаций только в нейтральном статусе — без национальной символики. Новым правилам уже последовали Даниил Медведев и Карен Хачанов, занимающие соответственно первую и 25-ю строчки рейтинга ATP.санкции русофобия теннис Симона Халеп