Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чубайс попросил у правительства льгот на свой новый проект

Чубайс попросил у правительства льгот на свой новый проект

Спецпредставитель президента России, сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Анатолий Чубайс попросил у правительства на два года отменить взыскания для проектов по зеленой энергетике. Речь идет об объектах на 4,5 гигаватта, которые планируется ввести в 2022-2027 годах, пишет "Коммерсантъ".

По словам политика, из-за санкций есть риск "невозможности обеспечения финансирования, поставок оборудования, сырья и расходных материалов". Во время пандемии также была задержка в запуске станций и тогда регуляторы не стали автоматически отменять штрафы.


Сейчас в АРВЭ просят льгот для своих проектов, так как сложности могут возникнуть с доставкой иностранного сырья, оборудования и с привлечением финансирования и предоставлением финансовых гарантий. За два года отсрочки включения в работу объектов мощностью 4,5 гигаватта инвесторы заплатили бы 41,5 млрд рублей штрафов, утверждают эксперты.

Ранее Ruposters писал, что Минтранс предложил удерживать в РФ иностранные самолеты и оплачивать их лизинг рублями.

зеленая энергетика Анатолий Чубайс льготы проекты
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Чубайс попросил у правительства льгот на свой новый проект
Чубайс попросил у правительства льгот на свой новый проект
Ирина Дубцова помогла фанатке выиграть миллион
Ирина Дубцова помогла фанатке выиграть миллион
Иосиф Пригожин высказался о бегстве Ксении Собчак из России
Иосиф Пригожин высказался о бегстве Ксении Собчак из России
Диагностика и ремонт АКПП Мерседес
Диагностика и ремонт АКПП Мерседес
Новый геймплей Trek to Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза
Новый геймплей Trek to Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза
Square Enix анонсировали новую ролевую игру The DioField Chronicle
Square Enix анонсировали новую ролевую игру The DioField Chronicle
Тина Канделаки высказалась о политическом лицемерии
Тина Канделаки высказалась о политическом лицемерии
По поводу отстранения больного Юдашкина от показа в Париже высказалась Анна Калашникова
По поводу отстранения больного Юдашкина от показа в Париже
В 13 образовательных учреждениях Саратовской области создадут филиалы юношеских автошкол
В 13 образовательных учреждениях Саратовской области создадут филиалы
Бывшая первая ракетка мира заступилась за теннисистов из России
Бывшая первая ракетка мира заступилась за теннисистов из России
Анонсирован сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection из 13 игр
Анонсирован сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga
Студия Bungie прекратит распространение Destiny 2 в России
Студия Bungie прекратит распространение Destiny 2 в России

Топ на сегодня

Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Дмитрий Тарасов рассказал, зачем выносит личную жизнь в публичное пространство
Дмитрий Тарасов рассказал, зачем выносит личную жизнь в публичное
Слух: франшиза WWE может перейти к Electronic Arts
Слух: франшиза WWE может перейти к Electronic Arts
Дети из ДНР участвуют в профориентационных программах «Смены»
Дети из ДНР участвуют в профориентационных программах «Смены»
Первые 15 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok
Первые 15 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok

Еще по теме

Российские министры придумали систему штрафов за иностранное ПО
«Роснано» может привлечь арабских инвесторов в ВИЭ-проекты
ЕАБР даст ERG $95 млн на финансирование поставок железной руды из Казахстана до 20 года
Правительство увеличило субсидии на создание и модернизацию объектов АПК