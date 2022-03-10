Чубайс попросил у правительства льгот на свой новый проект

Вадим Карасев

Спецпредставитель президента России, сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Анатолий Чубайс попросил у правительства на два года отменить взыскания для проектов по зеленой энергетике. Речь идет об объектах на 4,5 гигаватта, которые планируется ввести в 2022-2027 годах, пишет "Коммерсантъ".

По словам политика, из-за санкций есть риск "невозможности обеспечения финансирования, поставок оборудования, сырья и расходных материалов". Во время пандемии также была задержка в запуске станций и тогда регуляторы не стали автоматически отменять штрафы.

Сейчас в АРВЭ просят льгот для своих проектов, так как сложности могут возникнуть с доставкой иностранного сырья, оборудования и с привлечением финансирования и предоставлением финансовых гарантий. За два года отсрочки включения в работу объектов мощностью 4,5 гигаватта инвесторы заплатили бы 41,5 млрд рублей штрафов, утверждают эксперты.

Ранее Ruposters писал, что Минтранс предложил удерживать в РФ иностранные самолеты и оплачивать их лизинг рублями.

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