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Фестиваль «Камчатка – любовь моя» объединит школьников разных возрастов

Фестиваль «Камчатка – любовь моя» объединит школьников разных возрастов

Стартовал прием заявок на фестиваль ученических проектов «Камчатка – любовь моя», приуроченный к 325-летию вхождения края в состав России.
 
К участию приглашаются проектные группы обучающихся 7–17 лет в составе 3–5 человек – школьников из центров «Точка роста», детского технопарка «Кванториум», центра цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.
 
Ребятам предстоит провести собственные исследования истории родного края и подготовить проекты по нескольким направлениям: «Робототехника», «Дизайн», «Технологии будущего», «Гражданская активность», «Естественно-научная деятельность».
 
Заявки и материалы принимаются до 31 марта, с 1 по 10 апреля члены экспертной комиссии оценят работы учащихся и определят призеров и победителей.
 
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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