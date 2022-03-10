Forspoken может выйти на Xbox — игра временный эксклюзив Playstation





Forspoken — один из ожидаемых проектов этого года для Playstation 5 и PC. Игра должна выйти в октябре, а на минувшем мероприятии State of Play показали новый геймплейный ролик проекта. Forspoken представляет собой ролевой экшен в открытом мире, который будет выпущен издательством Square Enix. В Forspoken обещают интересный игровой мир, уникальную боевую систему с акцентом на магию и увлекательный сюжет.

На данный момент к релизу на приставках Xbox игра Forspoken не заявлена. Однако, проект может добраться до консолей Microsoft, но не раньше чем через 2 года. Ниже можно видеть рекламное изображение Forspoken, на котором (внизу, максимально мелким шрифтом) указывается, что проект является эксклюзивом для консолей Playstation на 2 года.





Таким образом, если релиз Forspoken состоится 11 октября 2022 года, на Xbox проект может выйти не раньше 11 октября 2024 года.

Отметим, что почти все игры Square Enix попадают в подписку Game Pass, из тех, которые выходят на Xbox. Однако, до Xbox добираются не все проекты издательства Square Enix.

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