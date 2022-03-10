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Художники изобразили, как выглядели бы знаменитые сооружения, будь они построены по детским рисункам

Художники изобразили, как выглядели бы знаменитые сооружения, будь они построены по детским рисункам

Британские и американские издательства провели интересный проект, для которого попросили учеников младших классов нарисовать самые известные достопримечательности своих стран. После организаторы отправили самые понравившиеся им творения профессиональным дизайнерам, которые переосмыслили эти рисунки в виде реалистичных городских объектов.

И у тех, и у других получилось несколько магических произведений архитектурного искусства, демонстрирующих всю мощь детской фантазии, у которой как известно нет никаких тормозов.

Итоговые рендеры в основном похожи на оригинальные строения, но новые детали, созданные детским восприятием действительности, дополняют их самым очаровательно-забавным образом!

Биг-Бен


Автор проекта уточнил, что его название «Лесной Биг-Бен».

Эмпайр-стейт-билдинг


Тауэрский мост


Автор проекта предложил покрыть обе башни моста сладкой оболочкой, а их верхние части оснастить леденцами на палочках и кусочками пиццы. Также архитектор считает, что верхняя часть моста может стать идеальным местом для гоночной трассы, а между ней и проезжей частью следует расположить открытый бассейн. Под мостом между двух башен автор планирует положить огромный надувной батут, а крепёжные цепи превратить в спусковую горку.

Кроме того сама проезжая часть должна быть видоизменена так, чтобы по ней могли спокойно перемещаться динозавры.

Гора Рашмор


Колесо обозрения Лондонский Глаз


Автор проекта посчитал, что звезда-обозрения является куда менее избитым видом подобных сооружений.

Статуя Свободы


Небоскрёб The Shard, Лондон


Автор проекта предложил дополнить небоскрёб круговой железной дорогой, раскрасить его в более яркий жёлтый цвет и водрузить на верхушку флаг — обязательно зелёный.

Мост Золотые Ворота


Спейс-Нидл, Сиэтл


Автор проекта посчитал, что космическое название небоскрёба намекает на то, что объект стоит переместить… разумеется, в космос!

Понравилось? Вообще-то дети могут круто преображать не только достопримечательности, но и животных! А взрослые опять же помогли им перенести свои фантазии в реальную жизнь, взгляните!

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По материалам: Юмор

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