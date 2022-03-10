Художники изобразили, как выглядели бы знаменитые сооружения, будь они построены по детским рисункам
Британские и американские издательства провели интересный проект, для которого попросили учеников младших классов нарисовать самые известные достопримечательности своих стран. После организаторы отправили самые понравившиеся им творения профессиональным дизайнерам, которые переосмыслили эти рисунки в виде реалистичных городских объектов.
И у тех, и у других получилось несколько магических произведений архитектурного искусства, демонстрирующих всю мощь детской фантазии, у которой как известно нет никаких тормозов.
Итоговые рендеры в основном похожи на оригинальные строения, но новые детали, созданные детским восприятием действительности, дополняют их самым очаровательно-забавным образом!
Биг-Бен
Автор проекта уточнил, что его название «Лесной Биг-Бен».
Эмпайр-стейт-билдинг
Тауэрский мост
Автор проекта предложил покрыть обе башни моста сладкой оболочкой, а их верхние части оснастить леденцами на палочках и кусочками пиццы. Также архитектор считает, что верхняя часть моста может стать идеальным местом для гоночной трассы, а между ней и проезжей частью следует расположить открытый бассейн. Под мостом между двух башен автор планирует положить огромный надувной батут, а крепёжные цепи превратить в спусковую горку.
Кроме того сама проезжая часть должна быть видоизменена так, чтобы по ней могли спокойно перемещаться динозавры.
Гора Рашмор
Колесо обозрения Лондонский Глаз
Автор проекта посчитал, что звезда-обозрения является куда менее избитым видом подобных сооружений.
Статуя Свободы
Небоскрёб The Shard, Лондон
Автор проекта предложил дополнить небоскрёб круговой железной дорогой, раскрасить его в более яркий жёлтый цвет и водрузить на верхушку флаг — обязательно зелёный.
Мост Золотые Ворота
Спейс-Нидл, Сиэтл
Автор проекта посчитал, что космическое название небоскрёба намекает на то, что объект стоит переместить… разумеется, в космос!
Понравилось? Вообще-то дети могут круто преображать не только достопримечательности, но и животных! А взрослые опять же помогли им перенести свои фантазии в реальную жизнь, взгляните!