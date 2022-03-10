И будут русских там чурками называть

В парламенте предлагают пригласить мигрантов из России на стройки Кыргызстана

Депутат Нурлан Шакиев предлагает пригласить мигрантов из России на работу в строительный сектор Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.По словам нардепа, строительные компании страны давно жаловались на нехватку рабочей силы.«На стройках у нас трудятся граждане соседнего государства. Сейчас в РФ очень многие остались без работы, как раз есть возможность их пригласить на работу в строительный сектор у себя на родине. Госорганы должны организовать круглые столы и вместе со строительными компаниями обеспечить трудоустройство и возвращение мигрантов. Кабмин жалуется, что мы только критикуем, вот им предложение», — сказал он.