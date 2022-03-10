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Игорь Бутман собирается жениться третий раз

Игорь Бутман собирается жениться третий раз
60-летний саксофонист Игорь Бутман выбрал в жены  32-летнюю журналистку, Анну Львову из Челябинска. Игорь Бутман готовится к свадьбе с молодой избранницей, с которой он встречается более двух лет. Возлюбленную музыканта зовут Анна Львова, и она работает вместе с артистом – помогает ему с пиаром и организацией концертов и фестивалей. С белокурой красоткой саксофонист познакомился в Челябинске, когда она брала у него интервью для местного отделения культуры.
Игорь Бутман и Анна Львова Там Анна окончила факультет музыкального искусства Южно-Уральского государственного института им. Чайковского, а потом работала журналистом. Девушка сумела покорить сердце Бутмана, вскоре она переехала в Москву и устроилась в его коллектив, а параллельно училась в Институте кино и телевидения «Останкино». По словам артиста, близко сошлись с Анной они уже в Москве, а прошлым летом Бутман сделал возлюбленной предложение.
Игорь Бутман и Анна Львова Свадьбу пара собирается играть летом. Пока подробности торжества не разглашаются, но уже понятно, что на мероприятие соберутся многие знаменитости, с которым дружит саксофонист. Невеста же обещает сразить гостей эффектным подвенечным нарядом, вариант которого она уже продемонстрировала подписчикам в Инстаграме. Анна опубликовала снимок в свадебном платье из салона российского модельера Татьяны Кочновой, но не уточнила, на какой модели остановила свой выбор.  
Анна Львова выбирает свадебное платье Известно, что для избранницы Бутмана, которая младше него на 32 года, этот брак станет первым, а вот народный артист отправится под венец уже в третий раз. Кроме того, у музыканта от предыдущих браков подрастает трое сыновей. Самому младшему отпрыску саксофониста – 14 лет, мальчика зовут Марк, а его мамой является вторая супруга Бутмана – дизайнер Оксана, пишет «КП».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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