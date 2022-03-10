Инсайдер: релиз ремейка Dead Space стоит ждать в начале 2023 года





Анонсированный в прошлом году ремейк Dead Space пока не имеет даты релиза. Завтра, 11 марта, компания Electronic Arts обещает провести трансляцию, где расскажет некоторую новую информацию о прогрессе разработки проекта. Тем не менее, никто не ожидает, что уже завтра объявят дату выхода проекта.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб в прошлом году сообщал, что ремейк Dead Space планируют выпустить ближе к концу 2022 года. Теперь же он утверждает, что планы поменялись. В рамках своего подкаста GrubbSnax Джефф заявил следующее:

Сейчас, скорее всего, релиз произойдет в 2023 году. Он больше не нацелен на октябрь, вместо этого теперь они нацелены на начало 2023 года.

Джефф Грабб отмечает, что смещение предполагаемой даты релиза никак не отражает наличие проблем в разработке. По его словам, просто студия разработчиков и EA хотят убедиться, что проект действительно получается качественным, и они не планируют спешить с его релизом. Джефф говорит, что успех ремейка Dead Space может заложить основу для возрождения серии и появления новых игр во франшизе Dead Space.

Отметим, что сама компания Electronic Arts пока не обозначала даже примерные сроки релиза ремейка Dead Space.