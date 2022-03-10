Иосиф Пригожин в шоке от слухов о своей иммиграции в Израиль

Недавно продюсер Иосиф Пригожин с женой покинул Россию. На днях продюсер с супругой Валерией отправились навестить родных в Израиль. Общественность тут же решила, что звездная пара надолго покинула страну, но это мнение оказалось ошибочным. Не разобравшись в ситуации, а адрес Пригожина и Валерии нелестно высказались многие известные персоны, к примеру, Стас Садальский. Сегодня продюсер объяснил, что пробыл за границей всего пару дней теперь благополучно возвращается домой. «У меня мама в Израиле уже больше 30 лет живет. Я ее в пандемию не видел. У меня выпало окно на два дня, съездили и вот возвращаемся. А некоторые недобросовестные СМИ сразу написали, что мы эмигрировали. Я в шоке! Мне что теперь — даже маму нельзя увидеть? У меня все было запланировано! Из-за коронавирусных ограничений в Израиле долгое время не было возможности увидеться с мамой. Она уже в возрасте. В целом, получается, почти три года не виделись. Это просто катастрофа. Как появилась возможность повидаться, решили съездить к ней на два дня. Может, уже завтра самолеты перестанут летать! И еще, если бы мы скрывали свой визит в Израиль, то мы бы не стали об этом писать в Instagram. Мы открытые. А Садальский и все остальные... Их пора наказывать, хайпожоров. Мы летим на нашу любимую родину. Летим в наш любимый город — Москву», — подчеркнул 52-летний Иосиф Игоревич.Иосиф Пригожин с женой Пользователи Сети поддержали супругов и посоветовали им не обращать внимания на недоброжелателей. «Зачем оправдываетесь перед кем-то? Это ваше личное дело! Хорошо, что навестили мамочку!»; «Иосиф, вы все правильно сделали, не обращайте внимание на хейтеров!»; «Крепкого здоровья вашей мамочке и близким! Все будет хорошо!»; «Здоровья и жизненных сил вашим любимым и родным!»; «Всегда найдутся те, кому что-то не нравится. Просто не обращайте внимания на них, Иосиф! Живите так, как нравится вам!»; «Иосиф, вы для меня идеальный во всем. Я наблюдаю за вами, иногда читаю о вашей семье. Молодец. Не реагируйте на завистников», — отметили многочисленные подписчики продюсера.