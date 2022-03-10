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Иосиф Пригожин высказался о бегстве Ксении Собчак из России

Иосиф Пригожин высказался о бегстве Ксении Собчак из России
Продюсер Иосиф Пригожин не видит ничего страшного в том, что звезды покинули родину. Еще второго марта стало известно, что Ксения Собчак покидает Россию. Телеведущая уверяла, что отправилась в Турцию вместе с сыном в запланированный отпуск. Вот только позднее ее заметили в Израиле. Разумеется, поклонники тут же стали обсуждать экстренную эмиграцию звезды, связанную с непростой политической ситуацией. И если многие коллеги осудили Собчак, то Иосиф Пригожин призвал не опускаться до травли. «Если захотела уехать Ксения Собчак или еще кто-то, да пусть едут. Это не бегство! Почему сразу назвали это бегством? У каждого своя философия, каждый сам свой путь выбирает. Вот если они уехали и нагадили, — это один разговор, а если они уехали для того, чтобы как-то пересидеть, — это другой разговор», — подчеркнул продюсер.
Ксения Собчак Сам Пригожин тоже на время улетал в Израиль, чтобы увидеться с родственниками. Продюсер отсутствовал в Москве всего два дня, но его тоже заподозрили в экстренной эмиграции. Такие слухи возмутили звезду. «Маме было 80 лет два года назад, когда началась пандемия. Все было перекрыто, попасть было невозможно. 7 марта моей тете родной исполнилось 85 лет. У нас появилось двухдневная пауза, мы вылетели туда… Моя мама живет 32 года в Израиле, мои родственники, братья и сестры живут там. Я что, теперь выехать не могу?! Я уже в Москве, я ничего не скрывал, я выкладывал это в Instagram, но люди уже успели надумать», — негодует Пригожин. Иосиф и Валерия намерены продолжать активную творческую деятельность. На ближайшие месяцы у звезд запланировано несколько важных творческих мероприятий. Так что ни о какой эмиграции речи не идет. «Я против остервенелого псевдопатриотизма. Наш президент не запрещал выезжать людям из страны, перемещаться по всему миру, если мир готов принимать граждан из Российской Федерации. Почему отдельно взятые люди делают популистские заявления, используя это как инструмент борьбы со своими же людьми?!» — возмутился продюсер. В интервью для «Пятого канала» Пригожин призвал поклонников тщательно проверять информацию, не доверяя слухам из Интернета. Также он предложил бороться с фейками, чтобы не допускать массовой истерии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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