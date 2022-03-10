Ирина Дубцова помогла фанатке выиграть миллион

Поклонница исполнила песни певицы Ирины Дубцовой. Накануне в эфире утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» определился победитель масштабного песенного конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском. Победу одержала Татьяна Плис из Новосибирска. Она выиграла благодаря песни Ирины Дубцовой «Люби меня долго». «Я не ожидала, но очень сильно верила, что выиграю! Для меня самый большой подарок – я увижу Ирину Дубцову. Говорят, если хочешь получить какую-то сумму денег, ты должен знать, для чего она нужна. На выигранные деньги мы купим собаку – это просьба дочери. Ещё я недавно написала текст песни и мечтаю её записать и снять клип», – призналась Татьяна Плис. Татьяна перепела все песни Дубцовой и уже собрала вокруг себя внушительное число поклонников в Сети. И сама певица призналась, что узнала участницу конкурса по голосу и пообещала Татьяне помочь с авторской песней.Ирина Дубцова «Вы так много выкладывали сториз, я вас запомнила. Я вас репостила и вы мне очень были симпатичны. Я вас поздравляю! Вы просто невероятная!» – поздравила победительницу конкурса Дубцова, которая к слову вместе с продюсером Виктором Дробышем входила в жюри конкурса. Второй сезон всероссийского песенного конкурса стартовал 1 января. Все это время Дробыш и Дубцова отбирали из 15 тысяч работ одну единственную. «Мы потратили с Ирой огромное количество сил и времени, чтобы отсмотреть материал, решить, кто дойдет до финала. Очень высокий уровень всех участников. Мы можем радоваться, что у нас в стране есть музыка, что людям есть, что петь, и что участники проявили творческий подход», – прокомментировал конкурсные работа Виктор Дробыш. «Жюри должно быть компетентным и беспристрастным. Но мы получали огромное удовольствие, когда смотрели видео участников», – подтвердила Ирина. В подарок за первое место в конкурсе #ПоюЛюбимоеНаРусском Татьяна получает 1 000 000 рублей от «Русского Радио». Также в ближайшее время в её честь будет устроен «Праздник на миллион», на котором Татьяна споёт на сцене вместе со своим кумиром – Ириной Дубцовой!