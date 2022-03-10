Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эти 4 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass

Эти 4 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass


Подписка Game Pass сегодня, 10 марта, получает сразу 4 новые игры — это проекты Kentucky Route Zero, Lawn Mowing Simulator (в версии для Xbox One, ранее была добавлена для Xbox Series X | S), Marvel’s Guardians of the Galaxy и Young Souls.

Безусловно, главный проект в этом списке — игра Marvel’s Guardians of the Galaxy, которая в прошлом году получила массу наград и была хорошо воспринята игроками. Это проект для исключительно одиночного прохождения, который имеет полную русскую локализацию.

Однако, обратить в этом списке стоит внимание и на другие игры — высокооцененный Kentucky Route Zero и новинка Young Souls.

Обратите внимание: Не все игры на данный момент вышли — некоторые из них будут добавлены в течение дня. Пост будет обновляться по мере появления игр в Microsoft Store.

Kentucky Route Zero


Watch this video on YouTube

Kentucky Route Zero: TV Edition

С приходом сумерек в Кентукки пение птиц сменяется хором лягушек и насекомых, знакомые дороги становятся не такими знакомыми, так что потеря…
Перейти в Microsoft Store

Lawn Mowing Simulator


Watch this video on YouTube

Lawn Mowing Simulator

Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в к…
Перейти в Microsoft Store

Marvel’s Guardians of the Galaxy


Watch this video on YouTube

Стражи Галактики Marvel

Отправляйтесь бороздить космос вместе со Стражами Галактики Marvel! В этом приключенческом боевике от третьего лица вы попробуете себя в роли Звездного Лорда.
Перейти в Microsoft Store

Young Souls


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Эти 4 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
Эти 4 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
Отар Кушанашвили позавидовал сбежавшей Ксении Собчак
Отар Кушанашвили позавидовал сбежавшей Ксении Собчак
Иосиф Пригожин в шоке от слухов о своей иммиграции в Израиль
Иосиф Пригожин в шоке от слухов о своей иммиграции в Израиль
Когда Полнолуние в марте 2022 года
Когда Полнолуние в марте 2022 года
Критики не в восторге от дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin’s Creed Valhalla
Критики не в восторге от дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin’s
Первый геймплей Star Trek Resurgence для Xbox One и Xbox Series X | S
Первый геймплей Star Trek Resurgence для Xbox One и Xbox Series X | S
Стас Костюшкин поделился секретом, как не вешать нос в наше время
Стас Костюшкин поделился секретом, как не вешать нос в наше время
20-летняя дочь Толкалиной запечатлелась обнаженной в ванне в честь праздника
20-летняя дочь Толкалиной запечатлелась обнаженной в ванне в честь
Сергей Лазарев много лет не может выплатить ипотеку
Сергей Лазарев много лет не может выплатить ипотеку
Александр Васильев высказался о будущем тренде моды
Александр Васильев высказался о будущем тренде моды
Переход Меркурия в Знак Рыб 10 марта: какие проблемы принесет нам эта планета
Переход Меркурия в Знак Рыб 10 марта: какие проблемы принесет нам эта
В Game Pass Ultimate доступен новый бонус — для игры UFC 4
В Game Pass Ultimate доступен новый бонус — для игры UFC 4

Топ на сегодня

Дочери Анастасии Заворотнюк придется заплатить сумасшедшие деньги за возвращение домой
Дочери Анастасии Заворотнюк придется заплатить сумасшедшие деньги за
Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов
Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов
Стало известно, почему Валерий Леонтьев покинул Россию
Стало известно, почему Валерий Леонтьев покинул Россию
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Кристина Асмус едва не довела маму до инфаркта
Кристина Асмус едва не довела маму до инфаркта

Еще по теме

Kentucky Route Zero скоро добавят в Game Pass — игру точно стоит опробовать
Новости Game Pass за 26 февраля — 5 марта: новинки, что скоро удалят и прочее
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 10-11 марта + релизы Game Pass
Официально: игру Lawn Mowing Simulator добавят в Game Pass