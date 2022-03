Эти 4 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass





Подписка Game Pass сегодня, 10 марта, получает сразу 4 новые игры — это проекты Kentucky Route Zero, Lawn Mowing Simulator (в версии для Xbox One, ранее была добавлена для Xbox Series X | S), Marvel’s Guardians of the Galaxy и Young Souls.

Безусловно, главный проект в этом списке — игра Marvel’s Guardians of the Galaxy, которая в прошлом году получила массу наград и была хорошо воспринята игроками. Это проект для исключительно одиночного прохождения, который имеет полную русскую локализацию.

Однако, обратить в этом списке стоит внимание и на другие игры — высокооцененный Kentucky Route Zero и новинка Young Souls.

Kentucky Route Zero

Обратите внимание: Не все игры на данный момент вышли — некоторые из них будут добавлены в течение дня. Пост будет обновляться по мере появления игр в Microsoft Store.

С приходом сумерек в Кентукки пение птиц сменяется хором лягушек и насекомых, знакомые дороги становятся не такими знакомыми, так что потеря…

Lawn Mowing Simulator

Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в к…

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Отправляйтесь бороздить космос вместе со Стражами Галактики Marvel! В этом приключенческом боевике от третьего лица вы попробуете себя в роли Звездного Лорда.

Young Souls

