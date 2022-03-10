Эти 4 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
Подписка Game Pass сегодня, 10 марта, получает сразу 4 новые игры — это проекты Kentucky Route Zero, Lawn Mowing Simulator (в версии для Xbox One, ранее была добавлена для Xbox Series X | S), Marvel’s Guardians of the Galaxy и Young Souls.
Безусловно, главный проект в этом списке — игра Marvel’s Guardians of the Galaxy, которая в прошлом году получила массу наград и была хорошо воспринята игроками. Это проект для исключительно одиночного прохождения, который имеет полную русскую локализацию.
Однако, обратить в этом списке стоит внимание и на другие игры — высокооцененный Kentucky Route Zero и новинка Young Souls.Обратите внимание: Не все игры на данный момент вышли — некоторые из них будут добавлены в течение дня. Пост будет обновляться по мере появления игр в Microsoft Store.
Kentucky Route Zero
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Kentucky Route Zero: TV Edition
С приходом сумерек в Кентукки пение птиц сменяется хором лягушек и насекомых, знакомые дороги становятся не такими знакомыми, так что потеря…
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Lawn Mowing Simulator
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Lawn Mowing Simulator
Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в к…
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Marvel’s Guardians of the Galaxy
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Стражи Галактики Marvel
Отправляйтесь бороздить космос вместе со Стражами Галактики Marvel! В этом приключенческом боевике от третьего лица вы попробуете себя в роли Звездного Лорда.
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Young Souls
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