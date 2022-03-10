Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда Полнолуние в марте 2022 года

Когда Полнолуние в марте 2022 года

Полнолуние — критический и довольно опасный день, в который Луна находится на пике своей энергии. Астрологи рассказали, когда будет полная Луна в марте 2022 года и чего можно ожидать в этот день.


Следите за нашим ежедневным лунным календарем, чтобы быть в курсе того, как Луна влияет на нашу жизнь каждый день. Порой полезно знать о том, что нас ждет в тот или иной день заранее. Астрологи дали свой прогноз о том, каким будет Полнолуние в марте.

Когда нас ждет полная Луна

Согласно лунному календарю, Луна будет максимально активной 18 марта. Она окажется в Знаке Девы, из-за чего возможен небольшой внутренний диссонанс. Назвать день однозначно плохим и опасным нельзя, но всем нам совершенно точно потребуется больше осторожности.

18 число — пятница, поэтому эксперты настоятельно советуют завершить все необходимые и возможные дела, прежде чем отправляться домой с работы. Под действием полной Луны в Деве всех нас может накрыть внезапное желание оказаться дома, в приятной обстановке. Старайтесь не поддаваться ему, поскольку все дела в такие дни важно завершать вовремя. Не оставляйте ничего на следующую неделю.

Главные опасности этого дня


Проблемы со здоровьем. Многие люди могут почувствовать слабость. Астрологи предупреждают: у многих в этот день упадет иммунитет, пропадет энергетическая защита. Заболеть на полной Луне 18 марта будет очень просто, поэтому старайтесь одеваться по погоде.

Болезненные воспоминания. 18 числа могут вернуться мысли о каких-то проблемах из прошлого. Нужно гнать такие мысли прочь, ведь если поддаться этим воспоминаниям, может исчезнуть мотивация и пропасть энтузиазм.

Расцвет лжи. Люди в этот день будут говорить правду только в крайнем случае, и то не всегда. Многим захочется решить свои проблемы с наименьшими потерями, поэтому большое число людей пойдет на обман ради выгоды. Лучше этого не делать, если вы не хотите испортить себе карму.

Ранимость. Многие эмоциональные люди станут крайне ранимыми из-за повышенной эмпатии. Да, у этого есть определенные плюсы в виде обостренной проницательности, но в основном ранимость и чувствительность будут приносить лишь проблемы.

Капризность. Эта проблема затронет влюбленных людей. Каждый из нас может стать более капризным и требовательным ко второй половинке. На этой почве возможны ссоры и недопонимания. Не нужно 18 марта критиковать любимого человека.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Когда Полнолуние в марте 2022 года
Когда Полнолуние в марте 2022 года
Критики не в восторге от дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin’s Creed Valhalla
Критики не в восторге от дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin’s
Первый геймплей Star Trek Resurgence для Xbox One и Xbox Series X | S
Первый геймплей Star Trek Resurgence для Xbox One и Xbox Series X | S
Стас Костюшкин поделился секретом, как не вешать нос в наше время
Стас Костюшкин поделился секретом, как не вешать нос в наше время
20-летняя дочь Толкалиной запечатлелась обнаженной в ванне в честь праздника
20-летняя дочь Толкалиной запечатлелась обнаженной в ванне в честь
Сергей Лазарев много лет не может выплатить ипотеку
Сергей Лазарев много лет не может выплатить ипотеку
Александр Васильев высказался о будущем тренде моды
Александр Васильев высказался о будущем тренде моды
Переход Меркурия в Знак Рыб 10 марта: какие проблемы принесет нам эта планета
Переход Меркурия в Знак Рыб 10 марта: какие проблемы принесет нам эта
В Game Pass Ultimate доступен новый бонус — для игры UFC 4
В Game Pass Ultimate доступен новый бонус — для игры UFC 4
Компания 8BitDo анонсировала свои первые геймпады для Xbox
Компания 8BitDo анонсировала свои первые геймпады для Xbox
Лунный день сегодня 10 марта 2022 года
Лунный день сегодня 10 марта 2022 года
Аналитик Майкл Пачтер: Playstation обречен на прекращение существования
Аналитик Майкл Пачтер: Playstation обречен на прекращение

Топ на сегодня

Дочери Анастасии Заворотнюк придется заплатить сумасшедшие деньги за возвращение домой
Дочери Анастасии Заворотнюк придется заплатить сумасшедшие деньги за
Стало известно, почему Валерий Леонтьев покинул Россию
Стало известно, почему Валерий Леонтьев покинул Россию
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов
Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов
Кристина Асмус едва не довела маму до инфаркта
Кристина Асмус едва не довела маму до инфаркта

Еще по теме

Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года
Когда Полнолуние в мае 2021 года
Все суперлуния 2022 года
Полнолуние во Льве 31 января 2018 года: прогноз и рекомендации астрологов на день для всех знаков Зодиака