Когда Полнолуние в марте 2022 года

Вадим Карасев

Полнолуние — критический и довольно опасный день, в который Луна находится на пике своей энергии. Астрологи рассказали, когда будет полная Луна в марте 2022 года и чего можно ожидать в этот день.

Следите за нашим ежедневным лунным календарем, чтобы быть в курсе того, как Луна влияет на нашу жизнь каждый день. Порой полезно знать о том, что нас ждет в тот или иной день заранее. Астрологи дали свой прогноз о том, каким будет Полнолуние в марте.

Когда нас ждет полная Луна

Согласно лунному календарю, Луна будет максимально активной 18 марта. Она окажется в Знаке Девы, из-за чего возможен небольшой внутренний диссонанс. Назвать день однозначно плохим и опасным нельзя, но всем нам совершенно точно потребуется больше осторожности.

18 число — пятница, поэтому эксперты настоятельно советуют завершить все необходимые и возможные дела, прежде чем отправляться домой с работы. Под действием полной Луны в Деве всех нас может накрыть внезапное желание оказаться дома, в приятной обстановке. Старайтесь не поддаваться ему, поскольку все дела в такие дни важно завершать вовремя. Не оставляйте ничего на следующую неделю.

Главные опасности этого дня

Проблемы со здоровьем. Многие люди могут почувствовать слабость. Астрологи предупреждают: у многих в этот день упадет иммунитет, пропадет энергетическая защита. Заболеть на полной Луне 18 марта будет очень просто, поэтому старайтесь одеваться по погоде.

Болезненные воспоминания. 18 числа могут вернуться мысли о каких-то проблемах из прошлого. Нужно гнать такие мысли прочь, ведь если поддаться этим воспоминаниям, может исчезнуть мотивация и пропасть энтузиазм.

Расцвет лжи. Люди в этот день будут говорить правду только в крайнем случае, и то не всегда. Многим захочется решить свои проблемы с наименьшими потерями, поэтому большое число людей пойдет на обман ради выгоды. Лучше этого не делать, если вы не хотите испортить себе карму.

Ранимость. Многие эмоциональные люди станут крайне ранимыми из-за повышенной эмпатии. Да, у этого есть определенные плюсы в виде обостренной проницательности, но в основном ранимость и чувствительность будут приносить лишь проблемы.

Капризность. Эта проблема затронет влюбленных людей. Каждый из нас может стать более капризным и требовательным ко второй половинке. На этой почве возможны ссоры и недопонимания. Не нужно 18 марта критиковать любимого человека.