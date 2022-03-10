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Компания 8BitDo анонсировала свои первые геймпады для Xbox

Компания 8BitDo анонсировала свои первые геймпады для Xbox


Компания 8BitDo анонсировала новый геймпад — Ultimate Wired Controller, который выполнен в стиле Xbox. Контроллер поступит в продажу в белом и черном цвете, он подойдет не только для игровых приставок Xbox, но и для PC.

Сам контроллер Ultimate Wired Controller от 8BitDo по внешнему вид очень похож на стандартный геймпад Xbox. В нем есть две дополнительные назначаемые кнопки, плюс можно настроить несколько профилей на геймпаде. Устройство подключается по кабелю, в комплекте идет 3-метровый шнур. Геймпад официально лицензирован Xbox.




Геймпад Ultimate Wired Controller является первым от 8BitDo для Xbox. Он станет доступен игрокам не раньше 31 мая, а сейчас на него открыт предзаказ — за $44,99 на Amazon.

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По материалам: newxboxone

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