Критики не в восторге от дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin’s Creed Valhalla





10 марта состоится релиз крупного дополнения «Заря Рагнарека» (Dawn of Ragnarok) для Assassin’s Creed Valhalla. Дополнение ждали многие игроки, которым понравился оригинальный проект. В DLC заявлено более 35 часов геймплея, масштабная сюжетная история, крупная карта и множество изменений, а стоимость дополнения составляет $39,99.

Сегодня критики выставили оценки DLC Assassin’s Creed Valhalla «Заря Рагнарека», и нельзя сказать, что оценки дополнение получило высокие. На данный момент рейтинг у DLC ниже, чем у базовой игры. На Opencritic дополнение «Заря Рагнарека» (Dawn of Ragnarok) для Assassin’s Creed Valhalla сейчас имеет 80 баллов из 100, только 63% критиков рекомендуют его. Некоторые из оценок игровых изданий:

Eurogamer — рекомендуютGamingTrend — 85 / 100Wccftech — 7.5 / 10Worth Playing — 7.5 / 10Gfinity — 5 / 10

Критики отмечают в своих рецензиях, что дополнение точно понравится игрокам, которым полюбилась Valhalla, но им не хватило контента. В DLC «Заря Рагнарека» много нового контента, большой мир для исследования, несколько интересных новых механик, но никаких кардинальных изменений, в сравнении с базовой Assassin’s Creed Valhalla ожидать не стоит. Согласно критикам, у разработчиков не получилось создать действительно масштабный фантастический мир, как в God of War, с которым многие сравнивают это DLC.

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