Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Критики не в восторге от дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin’s Creed Valhalla

Критики не в восторге от дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin’s Creed Valhalla


10 марта состоится релиз крупного дополнения «Заря Рагнарека» (Dawn of Ragnarok) для Assassin’s Creed Valhalla. Дополнение ждали многие игроки, которым понравился оригинальный проект. В DLC заявлено более 35 часов геймплея, масштабная сюжетная история, крупная карта и множество изменений, а стоимость дополнения составляет $39,99.

Сегодня критики выставили оценки DLC Assassin’s Creed Valhalla «Заря Рагнарека», и нельзя сказать, что оценки дополнение получило высокие. На данный момент рейтинг у DLC ниже, чем у базовой игры. На Opencritic дополнение «Заря Рагнарека» (Dawn of Ragnarok) для Assassin’s Creed Valhalla сейчас имеет 80 баллов из 100, только 63% критиков рекомендуют его. Некоторые из оценок игровых изданий:



Eurogamer — рекомендуют



GamingTrend — 85 / 100



Wccftech — 7.5 / 10



Worth Playing — 7.5 / 10



Gfinity — 5 / 10

Критики отмечают в своих рецензиях, что дополнение точно понравится игрокам, которым полюбилась Valhalla, но им не хватило контента. В DLC «Заря Рагнарека» много нового контента, большой мир для исследования, несколько интересных новых механик, но никаких кардинальных изменений, в сравнении с базовой Assassin’s Creed Valhalla ожидать не стоит. Согласно критикам, у разработчиков не получилось создать действительно масштабный фантастический мир, как в God of War, с которым многие сравнивают это DLC.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Когда Полнолуние в марте 2022 года
Когда Полнолуние в марте 2022 года
Критики не в восторге от дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin’s Creed Valhalla
Критики не в восторге от дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin’s
Первый геймплей Star Trek Resurgence для Xbox One и Xbox Series X | S
Первый геймплей Star Trek Resurgence для Xbox One и Xbox Series X | S
Стас Костюшкин поделился секретом, как не вешать нос в наше время
Стас Костюшкин поделился секретом, как не вешать нос в наше время
20-летняя дочь Толкалиной запечатлелась обнаженной в ванне в честь праздника
20-летняя дочь Толкалиной запечатлелась обнаженной в ванне в честь
Сергей Лазарев много лет не может выплатить ипотеку
Сергей Лазарев много лет не может выплатить ипотеку
Александр Васильев высказался о будущем тренде моды
Александр Васильев высказался о будущем тренде моды
Переход Меркурия в Знак Рыб 10 марта: какие проблемы принесет нам эта планета
Переход Меркурия в Знак Рыб 10 марта: какие проблемы принесет нам эта
В Game Pass Ultimate доступен новый бонус — для игры UFC 4
В Game Pass Ultimate доступен новый бонус — для игры UFC 4
Компания 8BitDo анонсировала свои первые геймпады для Xbox
Компания 8BitDo анонсировала свои первые геймпады для Xbox
Лунный день сегодня 10 марта 2022 года
Лунный день сегодня 10 марта 2022 года
Аналитик Майкл Пачтер: Playstation обречен на прекращение существования
Аналитик Майкл Пачтер: Playstation обречен на прекращение

Топ на сегодня

Дочери Анастасии Заворотнюк придется заплатить сумасшедшие деньги за возвращение домой
Дочери Анастасии Заворотнюк придется заплатить сумасшедшие деньги за
Стало известно, почему Валерий Леонтьев покинул Россию
Стало известно, почему Валерий Леонтьев покинул Россию
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов
Во Владимирскую область поступили 35 новых школьных автобусов
Кристина Асмус едва не довела маму до инфаркта
Кристина Асмус едва не довела маму до инфаркта

Еще по теме

Первые 15 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla — Dawn of Ragnarok
DLC Dawn of Ragnarök «в духе God of War» для Assassin’s Creed Valhalla представили
Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарёка за $39,99 на Xbox имеет всего 9 достижений
Assassin’s Creed Valhalla получит несколько новых изданий на Xbox