Лавров: Россия выйдет из кризиса без иллюзий насчет Запада

Вадим Карасев

Россия выйдет из кризисной ситуации, но у нее больше не будет иллюзий о том, что Запад может быть надежным партнером – так считает глава МИД Сергей Лавров. Эти слова прозвучали на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции.

Из заявлений сторон следует, что переговоры не принесли результатов. Тем не менее руководитель российской дипломатии настроен оптимистично и предсказывает: Москва больше не окажется в такой ситуации, как сейчас.

Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказываться и чтобы никакой дядя – ни Сэм, ни кто еще – не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику.

Лавров напомнил, что Россия справлялась с трудностями на всех этапах своей истории и справится в этот раз тоже. Руководство страны намерено позаботиться о выводе экономики из затруднительного положения.

Как сообщал Ruposters, неделю назад министр подчеркивал: ощущения одиночества в политическом плане у нашей страны нет.

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