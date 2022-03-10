Лунный день сегодня 10 марта 2022 года

Вадим Карасев

Этот четверг важно прожить, активно используя советы астрологов. Они помогут добиться решения самых разных проблем, зарядиться энергией и обрести хорошее настроение, обойдя стороной преграды.

Преград сегодня будет достаточно много, ведь в этот день Меркурий переходит в Знак Рыб. Преодолеть проблемы в этот день поможет внутренний голос. Также можно использовать для достижения целей собственные энергетические резервы. Чтобы сил хватало на всё, специалисты по биоэнергетике советуют говорить себе почаще несколько полезных фраз.

Фаза Луны: начинается 9 лунный день. Луна все еще растет и второй день подряд пребывает в Знаке Близнецов, так что частично наше ночное светило поможет преодолеть проблемы, вызванные Меркурием. Главное — не выходить резко из зоны комфорта.

Магнитные бури 10 марта: эксперты утверждают, что по прогнозу магнитных бурь не ожидается. Метеочувствительные люди могут быть спокойны.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Одежда и талисманы удачи в этот четверг

отдых;саморазвитие;возврат долгов;общение в интернете.шопинг;уныние;чрезмерная усталость;поездки;спонтанность.

Предпочтение сегодня лучше отдать спокойным тонам холодной гаммы — светлым оттенкам голубого, сиреневому. Это поможет снизить негативное влияние Меркурия. Если же вы почувствуете нехватку внутренних резервов, наденьте зеленую одежду. Она вернет радость и оптимизм.

Талисман на этот день — розовый кварц. Он помогает лучше чувствовать тонкие вибрации Вселенной, а также способствует избавлению от депрессивных мыслей. То же самое относится и к украшениям из платины.

Домашние дела по лунному календарю

Сегодня астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют провести в доме влажную уборку. При желании можно ограничиться протиранием пыли. Очень полезно опрыскать и полить комнатные цветы — тогда они привлекут в дом удачу. Посвящать день одной лишь уборке точно не стоит. Лучше распределить силы и время так, чтобы можно было заняться всем понемногу.

Финансы и карьера 10 марта

Для серьезных денежных операций этот день точно не подходит: энергии мало, хоть она и растет. Луна в Близнецах склоняет всех нас к романтическим приключениям и общению, так что заниматься финансами точно лучше в другой день. С другой стороны, можно раздать долги, если они есть. Если вернуть всю сумму не получается, стоит отдать ее часть.





В работе большие успехи ожидают тех, кто занимается переговорами, и тех, чья деятельность в целом зависит от общения. Лучше сегодня не отправляться в командировки, поскольку Меркурий может нарушить планы. Также стоит быть осторожнее всем, кто вынужден будет подписывать важные бумаги.

Любовь и отношения в 9 лунный день

В такой день у многих возрастет интерес к противоположному полу, так что можно планировать досуг со второй половинкой. Это лучший день для совместных дел. Постарайтесь создать приятную атмосферу дома: посмотреть кино, приготовить вместе вкусный ужин. Если хочется преуспеть в любви, воспользуйтесь соответствующими заговорами на растущую Луну. Можно посвятить время поискам, но только в интернете.

Еще один вариант — совместный отдых на свежем воздухе. Однако в этом случае нужно будет свериться с прогнозом погоды, поскольку на растущей Луне в Близнецах всегда есть вероятность заболеть. Луна в этом Знаке повышает вероятность недомогания и снижает иммунитет.

Здоровье и настроение по лунному календарю

В положении Луны нет никаких негативных предпосылок для настроения. Большинство людей будет мотивировано. Это будет удачное время для тех, кто хочет избавиться от уныния. С другой стороны, сочетание растущей Луны и созвездия Близнецов может слегка повысить вероятность бессонницы и дурных снов.

Чтобы быстро уснуть и видеть только приятные сны, эксперты рекомендуют проветрить перед сном комнату и не засиживаться допоздна перед монитором компьютера. Также сегодня необходимо снизить информационный шум: не погружаться в ленты новостей, не смотреть тревожные фильмы на ночь, не накручивать себя плохими воспоминаниями.