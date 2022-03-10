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Макс Барских кинул россиян на деньги

Макс Барских кинул россиян на деньги
Певец Макс Барских не собирается возвращать деньги за отмененные концерты. С недавних пор артист с ненавистью стал отзываться о российских поклонниках, отметив, что никогда не будет больше петь для них. Более того, Макс Барских не собирается возвращать им деньги за билеты на отмененные в России концерты. Барских в личном блоге рассказал, что средства от покупки билетов российскими фанатами пойдут на «благотворительные цели». Российские поклонники выразили негодование по этому поводу, но Макс, управляемый негативными эмоциями, похоже, нисколько не дорожит своей публикой. А недавно певец гневно отозвался о России, подчеркнув, что ноги его больше не будет в наших городах. «Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула?! Это вам повезло что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — негодовал Макс.
Макс Барских На это резко ответил рэпер Тимати. «Макс, посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто», — заявил 38-летний Тимур. В свою очередь за Макса вступился Потап, который высказался в адрес рэпера. «Потап, я посмотрел твое обращение ко мне. Ничего другого, кроме человеческого уважения, оно у меня не вызывает. Я всегда хорошо к тебе относился и сейчас отношусь так же. Я все понимаю. Не скатиться в агрессию, не навешать ярлыков на мой корабль в данном контексте — это мудрость и самообладание. И ты правильно подметил про мои шутки и актерское мастерство. Деятелям шоу-бизнеса нужно работать по своему профилю или уходить в бизнес и продюсирование», — подчеркнул Тимати в конце всей этой перепалки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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