На Александра Васильева набросились поклонники

Историк моды Александр Васильев заявил, что его не так поняли. На днях поклонники знаменитого историка моды были шокированы внезапной новостью: любимую многими зрителями программу «Модный приговор» сняли с эфира, соотвественно и ее бессменный ведущий Александр Васильев ушел с телеэкранов. Вместе с тем мэтр объяснил причины исчезновения передачи из сетки вещания: по его словам, съемки стало невозможно осуществлять на фоне закрытия многих магазинов, привозивших вещи с Запада. При этом, когда процесс создания программы возобновится, историк моды не уточнил. Среди ярых поклонников «Модного приговора» воцарила паника, на страницах Васильева в соцсетях появилась масса сообщений с единственным вопросом: когда же зрители увидят любимых ведущих? Поэтому историк моды решил внести ясность по поводу возвращения проекта, чтобы усмирить возмущенную публику.Александр Васильев «Отвечаю: «Вернётся!». Мои комментарии по поводу проекта были неверно истолкованы представителями СМИ. А потому – до встречи на Первом канале!», – написал он на своей странице в «Инстаграме». Однако не все эту новость восприняли с восторгом. Как известно, Васильев сейчас находится во Франции, где у него есть свое жилье. Поклонников разгневал тот факт, что историк моды, подобно многим звездам шоубизнеса, сбежал из России, а потому накинулись на него с критикой. «Уехал и уехал, живи. Нафиг никому не нужен и передача тоже. Показывай там, где живешь. Александр, у нас уже изменилось отношение к вам. Оставайтесь на ПМЖ там, где вы сейчас», – написал кто-то из разъяренных пользователей.