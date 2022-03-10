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Новый бесплатный перк доступен подписчикам Game Pass Ultimate

Новый бесплатный перк доступен подписчикам Game Pass Ultimate


Подписчикам сервиса Game Pass Ultimate сегодня стал доступен бесплатно новый перк. Игроки могут бесплатно забрать мартовский бонус для мультиплеера Halo Infinite. В рамках перка, который можно получить через приложение Game Pass (на консоли, смартфоне, PC), игроков ждут следующие бонусы:



Покрытие машины Mongoose «Pass Tense»



4 бонуса к опыту



4 Challenge Swap

Напомним, что сам мультиплеер Halo Infinite условно-бесплатный. Забрать указанный бонус можно в течение ограниченного времени — до 5 апреля.

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По материалам: newxboxone

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