Новый бесплатный перк доступен подписчикам Game Pass Ultimate
Вчера, 23:35
Подписчикам сервиса Game Pass Ultimate сегодня стал доступен бесплатно новый перк. Игроки могут бесплатно забрать мартовский бонус для мультиплеера Halo Infinite. В рамках перка, который можно получить через приложение Game Pass (на консоли, смартфоне, PC), игроков ждут следующие бонусы:
Покрытие машины Mongoose «Pass Tense»
4 бонуса к опыту
4 Challenge Swap
Напомним, что сам мультиплеер Halo Infinite условно-бесплатный. Забрать указанный бонус можно в течение ограниченного времени — до 5 апреля.
По материалам: newxboxone