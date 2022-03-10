Новый бесплатный перк доступен подписчикам Game Pass Ultimate





Подписчикам сервиса Game Pass Ultimate сегодня стал доступен бесплатно новый перк. Игроки могут бесплатно забрать мартовский бонус для мультиплеера Halo Infinite. В рамках перка, который можно получить через приложение Game Pass (на консоли, смартфоне, PC), игроков ждут следующие бонусы:

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Напомним, что сам мультиплеер Halo Infinite условно-бесплатный. Забрать указанный бонус можно в течение ограниченного времени — до 5 апреля.