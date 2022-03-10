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Новый геймплей Trek to Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза

Новый геймплей Trek to Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза


Издательство Devolver Digital в рамках мероприятия State of Play компании Sony показало новый геймплей своего проекта Trek to Yomi. Это игра, в которой предстоит играть за самурая Японии 1850-х годов. За главного героя, юного война Хироки, игрокам придется истреблять обидчиков своего народа. Разработчики отмечают, что проект максимально приближен по стилистике к черно-белым старым классическим фильмам про самураев.

Ниже можно посмотреть геймплейный трейлер Trek to Yomi, который показали разработчики.


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Игра Trek to Yomi выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза она будет в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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