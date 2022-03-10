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Отар Кушанашвили позавидовал сбежавшей Ксении Собчак

Отар Кушанашвили позавидовал сбежавшей Ксении Собчак
2 марта ведущая и журналистка Ксения Собчак улетела из России. Сперва сообщалось, что журналистка улетела в Турцию, позже ее заметили в Израиле. Пока все осуждают поступок ведущей, Отар Кушанашвили поддержал. 51-летний Отар Шалвович встал на сторону теледивы, заявив, что полностью поддерживает ее позицию. «Собчак отправилась за границу. Ей предъявили претензии: «Как ты можешь?!». Я не вижу ничего зазорного в том, что люди совершают обыденный набор действий. Если Ксения сочла нужным увезти своего ребенка, я только рад этому! Она имеет на это право. Если бы мог сделать то же самое — вывез бы своих детей туда, где морская гладь смыкается с небесной и образует ту картину, ради которой живет человек. У меня просто нет денег…» — высказался Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» на YouTube.
Ксения Собчак Сама Ксения отмечает — она не сбежала, а отправилась в запланированный отпуск вместе с сыном. По слухам, скоро Собчак должна вернуться, ведь в Москве остался ее супруг Константин Богомолов. «Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету — не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт», — оправдывалась 40-летняя ведущая. Если же Кушанашвили встал на сторону Собчак, то Канделаки высмеяла ее поведение. К слову, коллеги давно конфликтуют и цепляются друг к другу по любому поводу. «Я в Москве. Даже в отпуск не собираюсь уезжать, — подчеркнула Тина. — Когда вы видите посты в социальных сетях со словами: «Ужас, как же мне стыдно за Россию, как жалко украинцев!», — поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние восемь лет. Вы удивитесь».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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