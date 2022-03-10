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Переход Меркурия в Знак Рыб 10 марта: какие проблемы принесет нам эта планета

Переход Меркурия в Знак Рыб 10 марта: какие проблемы принесет нам эта планета

10 марта произойдет важный, но не самый благоприятный переход Меркурия в Знак Рыб. Астрологи рассказали, какой будет энергетика планеты в ближайшие недели и в сам день смены Знака.


Всего в марте есть восемь крайне опасных дней. Этот день является самым безобидным из них. Однако это не означает, что можно расслабиться и плыть по течению. Наоборот, астрологи советуют брать инициативу в свои руки и не бояться изменений — ни 10 марта, ни в последующие две с небольшим недели.

Пессимизм станет очень заразителен

Уже 10 марта, в день самого перехода, мы с вами сможем ощутить это воздействие планеты. Если кто-то из вашего окружения будет постоянно проявлять негатив и проявлять пессимистичные настроения, вы с большой долей вероятности тоже подхватите эту волну.

Избежать этого с 10 по 26 марта вам поможет умение правильно строить вокруг себя окружение. Если вы будете избирательными в этом плане, то всё будет максимально хорошо. Да, не всегда понятно, что человек может сказать или сделать в тот или иной момент времени, но тут вам на помощь придет банальное умение не фокусироваться на негативных словах окружающих. Пускай все говорят то, что считают нужным. Не спорьте ни с кем и просто помните о том, что ваше видение любой неприятной ситуации должно быть как минимум нейтральным. От пессимизма с 10 по 26 марта будут страдать очень многие, так что не попадите под удар этой «эпидемии».

Люди станут агрессивнее


Если вы будете провоцировать людей, они могут незамедлительно ответить вам на провокации агрессией. Это очень опасно в любом обществе, в любой ситуации. Если вы не хотите, чтобы весь этот период прошел под эгидой проблем, ссор и недопонимания, лучше пока спрятать голову в песок и молчать. Так просто будет лучше для всех, особенно для вас.

Нахлынут грустные мысли о прошлом

С 10 марта по 26 марта постарайтесь не вспоминать то, что было ранее, и не заниматься самокопанием. Если у вас были какие-то ошибки в прошлом, пусть они в прошлом и остаются. Смысла переживать на их счет нет, потому как то, что сделано, уже не исправить. Если такая возможность есть, нужно это делать, а не просиживать штаны. Как только вы начнете действовать, вам сразу полегчает. Например, вы провалили какой-то важный экзамен. Не расстраивайтесь. Определитесь с тем, что именно вы сделали не так. После этого приступайте к новой подготовке.

Возникнут проблемы в дальней дороге

Если есть возможность остаться в родном городе, обязательно ею воспользуйтесь. Не путешествуйте ни на автомобиле, ни любым другим видом транспорта. Это может привести вас к большим проблемам, поскольку в дороге часто могут случаться какие-нибудь проблемы. Если ваша работа связана с постоянными переездами и поездками на автомобиле, то в таком случае астрологи советуют вам пользоваться оберегами для путешественников.

Многие люди упадут духом


Упадок духа настигнет многих. Но выход есть. Если близкие люди и друзья будут нормально принимать вашу поддержку, то стоит оказать им помощь. Так вы сможете обеспечить себя спокойствием и силой духа. Ведь когда мы помогаем другим людям, у нас появляется вера в то, что доброта вернется сторицей. Будьте уверены, что именно так и случится.

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По материалам: dailyhoro.ru

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